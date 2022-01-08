Украинская сборная получила первую медаль на Кубке мира по биатлону. Бронзу завоевали в смешанной эстафете

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Украина финишировала третьей в одиночной смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону, который проходит в немецком Обергофе.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

В субботу, 8 января, пара украинских биатлонистов Артем Тищенко и Дарья Блашко финишировали с результатом +1:03.6 (0+12). Украинцы на восьми огневых рубежах закрыли все мишени и использовали 12 запасных патронов.

Победу одержала Россия — 41:37.1 (1+12), вторыми стали австрийцы — +41.5 (1+13).