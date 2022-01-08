В Швеции на аукцион выставили эксклюзивный автомобиль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли

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В Швеции на аукционе Car and Classic продадут Cadillac Fleetwood Brougham 1975 года, принадлежавший Элвису Пресли. Этот автомобиль для певца построили по индивидуальному заказу.

Cadillac Fleetwood Brougham достигает 5,9 метра в длину, его салон украшен велюром и оснащен климат-контролем и люком.

На капоте автомобиля — эксклюзивная фигурка крылатой богини, как на Cadillac 30-х годов, а под капотом скрывается огромный 8,2-литровый двигатель V8.

Элвис потратил на авто $12 тысяч, сегодня это $70 тысяч.