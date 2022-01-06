В Австрии вводят обязательное ношение масок на улице

Новости

В Австрии с 11 января вводят обязательное ношение масок типа FFP2 на открытом воздухе в людных местах (если расстояние между людьми меньше двух метров).

Об этом сообщают Die Presse и Der Standard.

Это решение приняли на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон». Маски FFP2 очень хорошо себя зарекомендовали во время прошлых волн пандемии, а потому правительство надеется, что они помогут и сейчас.

При этом в стране ужесточат контроль за соблюдением масочного режима. Проверок отныне будет больше, в том числе в заведениях и публичных местах.

Также принято решение с февраля сократить срок действия «зеленого паспорта» вакцинации с 9 до 6 месяцев. Для вакцинированных третьей дозой он будет действовать 9 месяцев.