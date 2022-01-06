В Австрии вводят обязательное ношение масок на улице
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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В Австрии с 11 января вводят обязательное ношение масок типа FFP2 на открытом воздухе в людных местах (если расстояние между людьми меньше двух метров).
Об этом сообщают Die Presse и Der Standard.
Это решение приняли на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон». Маски FFP2 очень хорошо себя зарекомендовали во время прошлых волн пандемии, а потому правительство надеется, что они помогут и сейчас.
При этом в стране ужесточат контроль за соблюдением масочного режима. Проверок отныне будет больше, в том числе в заведениях и публичных местах.
Также принято решение с февраля сократить срок действия «зеленого паспорта» вакцинации с 9 до 6 месяцев. Для вакцинированных третьей дозой он будет действовать 9 месяцев.
- Сейчас маски FFP2 обязательны в закрытых помещениях и транспорте.
- С 20 декабря 2021 года Австрия усилила правила въезда — в страну будут пускать лишь переболевших коронавирусом или полностью привитых. При этом вакцинированные двумя дозами, то есть без бустерного укола, должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест или отправиться на карантин.