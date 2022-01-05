Президент Польши подписал законы об упрощенном трудоустройстве иностранцев, в том числе и украинцев

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Mariusz Cieszewski / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в законы, значительно упрощающие трудоустройство иностранцев, в том числе и украинцев.

Об этом пишет пресс-служба Канцелярии президента Польши.

Согласно этим изменениям, украинцы теперь смогут работать в Польше два года без разрешения на работу, а только по декларации о доверенности. Ранее этот срок составлял 6 месяцев, после чего нужно было ждать еще 6 месяцев, чтобы получить следующую декларацию.

Также будут значительно упрощены правила получения вида на жительство. В частности, при получении украинцами «карты побыту» больше не нужно предоставлять данные о месте жительства в Польше и постоянном источнике дохода. Теперь будет достаточно подтверждения, что зарплата не меньше минимальной зарплаты в Польше.

Новые правила начнут действовать через 14 дней после обнародования в официальном правительственном вестнике.