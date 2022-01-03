Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали с болью в животе. Его туда ранили в 2018 году

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Президента Бразилии Жаира Болсонару в понедельник, 3 января, госпитализировали с болью в животе и обследовали на предмет необходимости хирургического вмешательства.

Об этом сообщает бразильская телекомпания Globo.

Болсонару почувствовал боль в животе во время отпуска в штате Санта-Катарина. Президента госпитализировали в Vila Nova Star после приземления в Сан-Паулу около 1:30 ночи. В больнице сообщили, что выписка президента не ожидается, и что Болсонару находится в стабильном состоянии и проходит лечение. Его будет лечить врач, который уже ухаживал за ним после ранения.

Жаир Болсонару в 2018 году получил ножевое ранение в кишечник во время предвыборной кампании (нападающий несколько раз ударил Болсонару ножом, когда его несли на руках в толпе). Тогда он потерял 40% крови. После ножевого ранения ему сделали несколько операций в брюшной полости. С тех пор президента несколько раз госпитализировали из-за связанных проблем: в последний раз это было в июле 2021 года из-за кишечной непроходимости после хронической икоты.