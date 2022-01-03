В Кейптауне арестовали мужчину за поджог здания парламента. Огонь «сильно выпотрошил» некоторые помещения

Новости

Floyd Shivambu / Twitter

В столице Южно-Африканской Республики, городе Кейптаун арестовали мужчину, которого обвинили в поджоге парламента 2 января. Огонь серьезно повредил здание, пожар тушили несколько часов.

Об этом говорится в заявлении парламента, опубликованном вечером 2 января, а детали сообщает BBC.

50-летнего мужчину обвинили еще во взломе здания и краже, также ему предъявят обвинения в соответствии с законом, который защищает объекты стратегического значения. Президент Матамела Сирил Рамафоса назвал это «ужасным и разрушительным событием», пообещав, что работа парламента будет продолжена. Сейчас парламент не заседает из-за праздников, о пострадавших данных не поступало.

Парламент ЮАР подтвердил, что «существенный ущерб» нанесен крылу здания Новой ассамблеи — там находится зал Национального собрания, в котором заседают депутаты. Еще некоторые помещения были «сильно выпотрошены». Парламент заявил, что приложит все усилия, чтобы свести к минимуму любые сбои в своей работе. Мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис сказал, что зал городского совета будет доступен как альтернативное место для заседаний парламента.

Пожар произошел утром 2 января — на следующий день после государственных похорон архиепископа Десмонда Туту в соборе Святого Георгия возле парламента. Чиновники заявили, что пожар начался в офисах третьего этажа и быстро распространился на палату Национального собрания (нижнюю палату парламента). Пожарная сигнализация сработала, когда пожарные уже были на месте. Огонь тушили часами из-за ковров и деревянных полов в здании. Это был второй пожар в парламенте менее чем через год. В марте 2021 года пожар произошел из-за неисправности электросети.

Здание парламента в Кейптауне состоит из трех секций, старейшая из которых датируется 1884 годом. В новых секциях, построенных в 1920-х и 1980-х годах, размещается Национальное собрание.