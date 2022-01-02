Футболист Лионель Месси заразился коронавирусом

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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images

Игрок сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси заразился коронавирусом. Вместе с ним позитивные ПЦР-тесты получили еще четверо его одноклубников.

Об этом сообщается на сайте клуба ПСЖ.

Коронавирус выявлен у Месси, Хуана Берната, Серхио Рико, Натана Битюмазала и форварда клуба Неймара. Последний находится в Бразилии. На восстановление у него уйдет три недели.

Все заболевшие футболисты отправлены на самоизоляцию. Вероятно, они пропустят матч с «Лионом», который назначен на 9 января.