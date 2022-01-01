В Украине подорожала стоимость оформления биометрических документов

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Государственное предприятие «Полиграфический комбинат Украина» объявило о повышении стоимости бланков биометрических документов с 1 января 2022 года.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба.

Изменение цены объяснили удорожанием сырья и материалов. «В связи с этим увеличится общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — сообщила служба.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) по-прежнему оформляется бесплатно впервые. Оформление до 20 рабочих дней будет стоить 372 грн (вместо 363 грн), до 10 рабочих дней – 498 грн (вместо 489 грн).

За оформление загранпаспорта придется заплатить 733 грн вместо 694 грн (до 20 рабочих дней) и 1085 грн вместо 1046 грн (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии обстоятельств).

Отмечается, что граждане, оплатившие услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат документы по старой цене.