В Китае мужчина через 33 года смог найти родную деревню и мать. Его похитили еще ребенком, и он нарисовал свой дом по памяти

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Henry & Co. / Unsplash

В Китае мужчина через 33 года смог найти родную деревню и собственную мать. Его похитили оттуда еще 4-летним ребенком, и все это время он искал родину с помощью рисунка своего дома, нарисованного по памяти.

Об этом пишет South China Morning Post.

37-летний китаец Ли Цзиньвэй нарисовал карту своего родного села по памяти и обратился в полицию, чтобы те помогли ему в поисках. Он родился в провинции Юньнань и жил там до 4 лет, но потом сосед заманил ребенка и вывез за две тысячи километров от дома. Мальчик был продан в приемную семью.

South China Morning Post

«Вспоминание внешности моих родителей и того, как было возле моего дома, стало для меня рутиной в течение длительного периода жизни», — сказал Ли.

Кроме рисунка, мужчина также предоставил полиции собственную кровь для анализа ДНК, а также просил помощи у пользователей соцсетей. В конце концов, правоохранители нашли похожее на рисунок село под названием Чжаотун в горной местности провинции Юньнань. Также они нашли и мать мужчины, его отец уже умер. Встреча Ли с матерью намечена на 1 января 2022 года.

«Я понял, что не могу больше ждать, потому что сейчас мои родители должны быть значительно старше. Я волновался, что, когда я выясню, откуда я родом, их уже может не быть на свете», — объяснил Ли.

Мужчина вдохновился другими историями воссоединения семей в Китае, когда дети, похищаемые еще с детства, через долгое время находили свои настоящие семьи.