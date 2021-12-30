Будут помогать разрабатывать важные законопроекты. В парламенте Украины создадут консультативный совет с почти 90 учеными

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Палинчак Михаил / УНИАН

В Верховной Раде будет создан Научно-консультативный совет, в который войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права.

О подписании соответствующего распоряжения на своей странице в Facebook сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

«Академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов. Также они будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности», — пояснил он.

Отдельно Стефанчук выразил надежду, что с помощью ученых Верховная Рада сможет повысить качество законодательства и восстановить общественное доверие к законодательной власти.