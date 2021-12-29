Германия передаст Украине мобильный полевой госпиталь Role-2

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Германия передаст Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role-2. Всего с 2014 года Украина получила от Германии помощи на €13 миллионов.

Об этом в своем Twitter написал министр обороны Алексей Резников.

«Благодаря нашим партнерам в январе 2022 года украинские Военно-воздушные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это», — отметил он.

Также Резников добавил, что за последние семь лет в Германии пролечились 160 раненых украинских военных.

Полевой госпиталь Role-2 можно развернуть непосредственно возле зоны боевых действий, там военному могут стабилизировать состояние здоровья и провести операцию перед госпитализацией. В состав такого госпиталя входят разные палатки, контейнеры, несколько палат, амбулаторное отделение, стоматология, лаборатории, операционная и радиологическое отделение.