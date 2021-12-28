В Киеве заработала услуга предоплаченной парковки. Бизнес может официально бронировать места

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Пресс-служба КГГА

В Киеве 28 декабря официально заработала услуга предоплаченной парковки. Бизнес может бронировать 40% мест на площадке (ранее были конусы и охранники, которые «управляли» парковкой).

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

Первые владельцы официальных табличек о предоплаченной парковке — ресторан Citronelle на улице Богдана Хмельницкого, 23, и бизнес-центр «София» на улице Рыльского. У них есть 2 и 6 мест в соответствии с краткосрочным контрактом, который будет действовать до запуска системы аукционов. Платят они городу по 8 599,5 гривны в месяц за каждое паркоместо.

Ранее на этих парковочных площадках стояли самовольно установленные конусы, а охранники отвечали за право парковаться. Сейчас каждый имеет право забронировать для нужд собственного бизнеса 40% площадки. Остальные 60% — будут доступны для автомобилистов, желающих оплатить парковку почасово.

На парковке, где бизнес оплатил места, будет табличка с QR-кодом, который покажет договор компании с городом, а также информация о том, кто оплатил эти машиноместа, сколько именно, на какой период и сколько за это получает городской бюджет.