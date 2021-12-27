Президент Польши ветировал закон, который ставил под угрозу отношения со США

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European Parliament / Flickr

Президент Польши Анджей Дуда ветировал изменения в закон «О вещании», принятие которого создало бы кризис в отношениях с Соединенными Штатами. Речь идет об инициативе правящей партии выдавать лицензии на вещание только иностранцам, имеющим штаб-квартиру или место жительства в Европейском экономическом пространстве.

Об этом идет речь на сайте президента Польши.

По словам Дуды, закон вызвал много дискуссий как внутри страны, так и с международными партнерами, в первую очередь со США.

«Учитывая мои предыдущие выступления и серьезные оговорки относительно положений этой поправки к закону «О телерадиовещании», я рассматривал два сценария: отказ от подписания акта или возвращение его на повторное рассмотрение Сейма», — утверждает Анджей Дуда.

Последним аргументом против закона было то, что Конституционный трибунал анализирует положения только с точки зрения их соответствия основополагающему акту, а не международным договорам.

«Я не могу быть уверен, что Конституционный трибунал будет ссылаться на этот польско-американский договор. И этот момент, с моей точки зрения, очень важен. Мы заключили договор и должны его соблюдать. Если мы не будем выполнять договоренности, никто не будет их выполнять», — резюмирует Дуда.

В то же время правящая партия «Право и справедливость» утверждала, что новый закон должен защитить польские СМИ от захвата российским, китайским или арабским капиталами.