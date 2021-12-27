В Израиле начали вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса. Но пока в тестовом режиме

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MENAHEM KAHANA / Contributor

В одной из израильских больниц начали тестировать введение четвертой дозы вакцины от коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Тесты проводят в Медицинском центре Шиба в Рамат-Ган. Четвертую дозу вакцины уже получили 150 человек — все медики.

Накануне группа экспертов Минздрава Израиля рекомендовала властям первыми в мире в мире разрешить в стране четвертую дозу вакцины от коронавируса. Ее планируют вводить людям старше 60 лет, с ослабленной иммунной системой и медикам. Правительство Израиля это предложение поддержало, но последнее слово — за генеральным директором Минздрава Нахманом Эшем.

По данным местных СМИ, учитывая отсутствие точных данных исследований, Эш может изменить правила, исключив из перечня медиков и повысив возраст до 70 лет.