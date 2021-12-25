В США мужчина купил за $30 рисунок, оказавшийся работой Дюрера

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В США мужчина приобрел за $30, который оказался работой немецкого художника Альбрехта Дюрера.

Об этом пишет The New York Times.

Рисунок мужчина приобрел еще в 2016 году на барахолке в городе Конкорд, штат Массачусетс. Он показал его своему другу, управляющему магазином раритетных книг. В 2019 году этот магазин посетил предприниматель и арт-дилер Клиффорд Шорер. Во время разговора об искусстве, управляющий упомянул, что у его друга есть то, что, по их мнению, могло быть работой Дюрера.

Позже Шорер встретился с владельцем рисунка и заявил, что это изображение либо «оригинал, либо самая выдающаяся подделка» и заплатил за него $100 тысяч. Арт-дилер привез изображение для анализа в Великобританию. Спустя пять лет, в декабре этого года группа экспертов Британского музея в Лондоне дала «ошеломляющее заключение»: рисунок является произведение под названием «Мадонна с младенцем и цветком на травянистой скамейке» Дюрера, который можно датировать 1503 годом.

Сообщается, что установить подлинность работы удалось, в том числе и благодаря водяному знаку в виде трезубца, присутствовавшему на всех работах Дюрера. Специалисты заявили, что рисунок — первая за 80 лет найденная работа немецкого мастера, которая может стоить десятки миллионов долларов.