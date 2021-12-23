Счетная палата: В 2020 году руководители больниц выписывали себе самые большие «ковидные» доплаты

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«Бабель»

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что во время «ковидных» доплат врачам в 2020 году была существенная диспропорция, поскольку руководители больниц выписывали себе самые большие суммы.

Всем врачам, независимо от должностей, в течение сентября-декабря 2020 года должны были доплачивать 70% должностного оклада, специалистам — 50% минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам — 25% минимальной зарплаты.

В общей сложности в 2020 году доплаты получили более 107 тысяч врачей и почти 218 тысяч представителей среднего медицинского персонала, но не все руководители заведений начали выплачивать эти деньги вовремя.

Также аудиторы Счетной палаты отметили, что для 43% всех получателей доплаты составляли менее 9,8 тысячи гривен, а для 1% — более 179,5 тысячи гривен.

«В сентябре–декабре 2020 года девять из десяти наибольших выплат получали руководители заведений или заместители», — говорится в отчете.

К примеру, директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней в среднем ежемесячно доплачивал себе к должностному окладу почти 90 тысяч гривен. А заместитель директора по экспертизе временной нетрудоспособности Киевского городского роддома № 5 получал в среднем ежемесячно почти 77 тысяч гривен доплат. Гендиректор Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра — более 66 тысяч гривен.

А вот Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава в сентябре–декабре 2020 вообще не начислил и не выплатил деньги 22 внутренним и двум внешним совместителям.

По данным Счетной палаты, из Фонда борьбы с COVID-19 в 2020 году не использовано 11,9 млрд грн, в том числе 1,4 млрд грн для закупки вакцин против коронавируса и почти полмиллиарда — на доплаты медикам.