Минобороны до конца года разработает алгоритм постановки женщин на воинский учет

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Министерство обороны разработает алгоритм того, как женщинам стать на воинский учет, который появится на сайте военкоматов или министерства.

Об этом в эфире «Громадського радіо» заявила заместитель министра обороны Наталья Воронкова.

«Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм, и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов», — заявила Воронкова.

По ее словам, по возможности на учет можно будет стать в онлайн-режиме. «Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы все вместе не пришли становиться на учет», — сказала она.

Минобороны существенно расширило список специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря.

Директора предприятий должны проконтролировать, чтобы на воинский учет встали все работающие в компании женщины, и проверять наличие документов у новых сотрудников. При принятии на работу сотрудника без этого документа грозит штраф от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки. Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве — 60 лет.

Почему список расширили?

24 апреля 2021 года вступил в силу закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета». В нем и содержалась норма о расширении перечня, чтобы «привести нормативную базу в соответствие с законом».

Среди прочего этот закон требовал, чтобы женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, состояли на воинском учете.

В октябре (на шестой месяц после принятия закона) Минобороны создало перечень таких родственных специальностей и профессий, а 17 декабря он вступил в силу.