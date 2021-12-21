Людей на улицы не выведет. Зеленский прокомментировал дело против Порошенко
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский прокомментировал дело в отношении лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене по эпизодам во времена его правления.
В комментарии журналистам Зеленский заявил, что подозрение не повлияет на ситуацию внутри страны и Порошенко не сможет мобилизовать сторонников для внушительной акции протеста, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, на ситуацию внутри страны «влияют финансовые группы», частью которых является и Порошенко. Президент убежден, что денег у «группы Порошенко» уже не так много, чтобы проплачивать крупные акции.
«Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет и понятно почему. Оно так не выйдет – зарабатывать на том обществе, а потом чтобы это общество тебя поддерживало. Я думаю, что люди понимают, что происходит, и мне кажется, что со временем люди поймут, кто есть кто», — заявил Зеленский.
- Накануне Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки из оккупированного Донбасса.
- По делу о поставках угля из оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили и он уехал из страны с рабочими визитами. 21 декабря он сообщил, что вернется в Украину в первой половине января.