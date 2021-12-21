Людей на улицы не выведет. Зеленский прокомментировал дело против Порошенко

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал дело в отношении лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене по эпизодам во времена его правления.

В комментарии журналистам Зеленский заявил, что подозрение не повлияет на ситуацию внутри страны и Порошенко не сможет мобилизовать сторонников для внушительной акции протеста, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, на ситуацию внутри страны «влияют финансовые группы», частью которых является и Порошенко. Президент убежден, что денег у «группы Порошенко» уже не так много, чтобы проплачивать крупные акции.

«Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет и понятно почему. Оно так не выйдет – зарабатывать на том обществе, а потом чтобы это общество тебя поддерживало. Я думаю, что люди понимают, что происходит, и мне кажется, что со временем люди поймут, кто есть кто», — заявил Зеленский.