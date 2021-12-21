Вопрос 24 миллиона гривен. Замначальника управления Минобороны получил подозрение за попытку дать взятку

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Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в предложении взятки (ч. 3 ст. 369 УК) заместителю начальника управления Министерства обороны.

Об этом сообщают пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ.

По данным следствия, замначальника предлагал директору Департамента внутреннего аудита Минобороны взятку за положительное заключение по итогам проверки.

Речь об аудите выполнения частной компанией работ по реконструкции части здания одного из центральных управлений под Единый центр безопасности Минобороны — этот контракт был частью комплексной системы мониторинга объектов ведомства. Деньги чиновник должен был передать от частной компании. Аудитору предназначалось 16,8 миллиона гривен, а чиновнику за «услуги» — 7 миллионов.

За получение положительного заключения аудита частная компания могла бы получить полную сумму по контракту (более 400 миллионов гривен) и претендовать на заключение договоров с Минобороны в будущем.

Теперь же заместителю начальника управления грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.