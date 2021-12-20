Разведка Минобороны: На оккупированном Донбассе постоянно находятся до 800 российских офицеров и генералов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Минобороны России
В оккупированных частях Луганской и Донецкой областей на постоянной основе находится от 600 до 800 кадровых российских офицеров и генералов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
По данным разведки, после боевых действий в Украине генералы и офицеры Вооруженных сил РФ получают государственные награды и делают себе карьеру. В качестве примера приведен генерал Сергей Кузовлев, который формировал 2 армейский оккупационный корпус («ЛНР»). После Украины он «дорос» до заместителя командующего Южным военным округом.
На сегодня штабы корпусов, командование бригад, полков — это действующие офицеры Вооруженных сил РФ. В октябре-ноябре этого года прошла ротация высшего руководящего состава 2 АК. Новый командующий корпусом также прибыл из России. Кроме этого, сменились командиры отдельных бригад.
- На фоне возможной подготовки России к масштабному вторжению в Украину боевики «ЛНР» и «ДНР» начали крупные учения. Также они перегоняли тяжелую боевую технику.
- В ноябре журналисты установили точное место полигона, на котором Россия проводит учения боевиков «ДНР».