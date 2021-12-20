Суд разрешил заочное расследование против беглого бизнесмена Курченко

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Суд разрешил провести заочное расследование против беглого бизнесмена из окружения Януковича Сергея Курченко. Его подозревают в создании преступной организации.

Об этом в своем Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«По состоянию на эту минуту «молодой и талантливый бизнесмен», в задачи которого входило обогащение целого ряда чиновников очень высокого уровня времен четвертого президента Украины, находится за пределами Украины, а точнее в РФ. Мысля реалистично, шансы увидеть этого подозреваемого на скамье подсудимых в Украине, мизерные, по крайней мере, в ближайшем будущем», — пояснила она.

По ее словам, Курченко создал преступную организацию, нанесшую украинскому бюджету ущерб на 2,6 млрд гривен. В 2012—2014 годах Курченко организовал фиктивный транзит через Украину нефтепродуктов, а также якобы их ввоз в Украину для переработки и реэкспорта. Но на самом деле, они продавались на внутреннем рынке Украины без уплаты налогов и таможенных платежей.

Кто такой Сергей Курченко?

Украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), экс-владелец и президент футбольного клуба «Металлист» (Харьков). После Революции достоинства сбежал из Украины и находится в Москве.

По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК нанесли украинскому бюджету 7 млрд грн убытков. Против Курченко возбуждено несколько уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестовано. Как лицо из окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.