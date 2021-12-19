В Лондоне скончался архитектор Ричард Роджерс. Он считается одним из основателей стиля хай-тек

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В Лондоне на 89-м году жизни скончался архитектор Ричард Роджерс. Он спроектировал Центр Помпиду в Париже и Купол тысячелетия в Лондоне, а также считается одним из основателей стиля hi-tech.

Об этом сообщает The Guardian.

Роджерс скончался дома вечером 18 декабря. От чего именно — неизвестно.

Ричард Роджерс с женой Рут Роджерс, 18 сентября 2016 года в Лондоне. Getty Images

Архитектор получил ряд наград за свои проекты, в том числе Притцкеровскую премию 2007 года, и является одним из пионеров архитектурного движения «хай-тек», которое отличается конструкциями из промышленных материалов (стекло и сталь).

Роджерс спроектировал для Парижа Центр Помпиду, который открыли в 1977 году. Это здание стало манифестом нового стиля и определило стиль Роджерса, в котором большинство инженерных систем (водоснабжение, отопление, вентиляция, лестница и лифты) были выведены в экстерьер, оставляя свободными интерьер и внутренние помещения. Сегодня Центр Помпиду считается достопримечательностью, хотя критики отнеслись к дизайну «наизнанку» настороженно.

Среди других известных проектов Роджерса — Европейский суд по правам человека в Страсбурге и Всемирный торговый центр 3 в Нью-Йорке, а также терминалы международных аэропортов в Мадриде и лондонском Хитроу. Кроме этого, архитектор изменил облик Лондона Куполом тысячелетия (Millennium Dome) и зданием Cheesegrater.

Роджерс родился во Флоренции в 1933 году, его отец был врачом, а мать когда-то училась у знаменитого ирландского писателя Джеймса Джойса. Семья сбежала от диктатуры Муссолини в Англию в 1938 году. В 1951 году Роджерс покинул школу, не получив квалификации, но сумев поступить в Лондонскую школу архитектурной ассоциации, известной своей приверженностью модернизму. В 1962 году он закончил изучать архитектуру в Йельском университете США, где познакомился с британским архитектором Норманом Фостером. Позже они создали бюро Team 4, а в 1967 перестали вместе работать. Спустя 10 лет, в 1977 году, Роджерс основал компанию Rogers Stirk Harbour Partners, у которой были офисы в Лондоне, Барселоне, Мадриде, Нью-Йорке и Токио. Эта компания выполнила все его известные проекты.