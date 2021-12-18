Три женщины обвинили актера Криса Нота из «Секса в большом городе» в сексуальном насилии

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Еще одна американка обвинила актера Криса Нота, который сыграл роль в сериале «Секс в большом городе», в сексуальном насилии.

Об этом она рассказала изданию Daily Beast, которое представило ее как Аву.

Женщина утверждает, что в 2010 году Нот силой пытался склонить ее к сексу, когда ей было 18 лет, а актеру — 55. Инцидент, по ее словам, произошел в Нью-Йорке в ресторане Da Marino, в который Нот часто приходил пьяным и приставал к ней. После окончания одной из рабочих смен менеджер Авы сообщил ей, что она получит зарплату в офисе, а когда она пришла за деньгами, в помещении погас свет. В этот момент перед ней появился Нот и полез целоваться.

«Он не слышал «нет», но он услышал меня, когда я сказала «не здесь» и убедила его, что я встречусь с ним в другом месте», — рассказала Ава. После этого она ушла из офиса и больше не встречалась с Нотом.

О случившемся она рассказала родителям и друзьям. Родственники звонили в ресторан после инцидента, но руководство все отрицало. Владелец ресторана уже умер и не может подтвердить информацию, но один из друзей женщины рассказал о жалобах на Нота.