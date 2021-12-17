В Австралии нашли многоножку с 1 306 ногами — это рекорд для живых существ

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Scientific Reports

В Австралии в пещерах региона Голдфилдс ученые нашли многоножку с наибольшим количеством конечностей среди живых существ.

Об этом пишут The Guardian и Live Science.

Группа биологов насчитала у найденного вида 1 306 ног. Вид получил название Eumillipes persephone — в честь древнегреческой богини плодородия и царства мертвых Персефоны.

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Найденная многоножка имеет тело длиной около 9,5 сантиметра и шириной в 1 миллиметр. Тело членистоногого состоит из 330 сегментов с конечностями и конусообразной слепой головы, поскольку этот вид живет в абсолютной темноте. Большое количество ног позволяет членистоногому быстро передвигатся и проникать в труднодоступные места.

Scientific Reports

Scientific Reports

Eumillipes persephone живут в вулканических породах и питаются грибками. По данным ученых, продолжительность их жизни от 5 до 10 лет — они живут дольше других подобных видов.