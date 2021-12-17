В Австралии нашли многоножку с 1 306 ногами — это рекорд для живых существ
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Scientific Reports
В Австралии в пещерах региона Голдфилдс ученые нашли многоножку с наибольшим количеством конечностей среди живых существ.
Об этом пишут The Guardian и Live Science.
Группа биологов насчитала у найденного вида 1 306 ног. Вид получил название Eumillipes persephone — в честь древнегреческой богини плодородия и царства мертвых Персефоны.
Найденная многоножка имеет тело длиной около 9,5 сантиметра и шириной в 1 миллиметр. Тело членистоногого состоит из 330 сегментов с конечностями и конусообразной слепой головы, поскольку этот вид живет в абсолютной темноте. Большое количество ног позволяет членистоногому быстро передвигатся и проникать в труднодоступные места.
Eumillipes persephone живут в вулканических породах и питаются грибками. По данным ученых, продолжительность их жизни от 5 до 10 лет — они живут дольше других подобных видов.
- На сегодня ученым известны более 13 тысяч видов многоножек, но еще тысячи из не открыты. Многие из них живут в экстремальных условиях, и их очень сложно изучить. До сих пор рекордсменом по количеству ног оставался вид Illacme plenipes — имеет 750 конечностей.