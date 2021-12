Американский певец Брюс Спрингстин продал права на свою музыку за рекордные $500 миллионов

Новости

Американский музыкант и певец Брюс Спрингстин продал права на полный каталог своих песен звукозаписывающей компании Sony Music за рекордные $500 миллионов.

Как пишут The New York Times и Billboard, это рекордная сумма сделки для музыкальной индустрии.

Сделка будет закрыта в ближайшие дни. Sony получит права на 20 студийных альбомов, в том числе на платиновые Born in the U.S.A., Born to Run, Darkness on the Edge of Town и The River.

Для музыканта эта сделка — финансовая стабильность на фоне падения доходов, в том числе из-за пандемии коронавируса.

Спрингстин не единственный музыкант, который решил продать права на музыку. Предыдущий рекорд цены принадлежал Бобу Дилану — Universal Music Group права на его музыку обошлись в $300 миллионов. Каталог песен Дэвида Боуи оценили в $200 миллионов. Песни Пола Саймона достались Sony Music за $250 миллионов, а Red Hot Chili Peppers отдали права Hipgnosis Songs за $140 миллионов. Дэвид Гетта продал права Warner Music Group за $100 миллионов.