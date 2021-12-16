МИД Украины отреагировал на решение суда Ростова, который раскрыл присутствие российских войск на Донбассе
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- Костя Андрейковец
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
В Министерстве иностранных дел Украины решение суда города Ростов-на-Дону, который раскрыл присутствие российских военных на Донбассе, назвали явкой с повинной.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.
«Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы «внутриукраинском» характере конфликта на Донбассе. В этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта», — сказал Николенко.
По его словам, это решение суда укрепит позиции Украины в международных процессах против России.
Также он отметил, что российская сторона начала удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа, пытаясь скрыть правду.
Как передает Интерфакс, в суде заявили, что информация о российских военных на Донбассе содержалась исключительно в показаниях подсудимого, а суд ее не проверял, поскольку она якобы не была предметом судебного разбирательства. Текст приговора суд уже удалил со своего сайта.
- 16 декабря журналисты опубликовали решение суда Кировского районного суда Ростова-на-Дону, котором раскрылась информация о том, что на боевом дежурстве в «ДНР» и «ЛНР» находятся российские военные и им раз в две недели отправляли 1 300 тонн продовольствия.
- В Кремле заявили, что суд допустил ошибку. Москва уже седьмой год отрицает присутствие своих солдат на Донбассе.