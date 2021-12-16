В аэропорту Львова массовые задержки и отмены рейсов из-за сильного тумана

Новости

В международном аэропорту «Львов» массовая задержка и отмена рейсов. Часть из них перенаправили в аэропорт «Борисполь».

Пресс-служба львовского аэропорта сообщает о неблагоприятных погодных условиях и крайне низкой видимости.

В «Борисполе» приземлился рейс авиакомпании Ryanair 3121 Краков — Львов. Также в «Борисполь» полетел рейс из Марса-эль-Алама, рейс Ryanair 3124 из Дюссельдорфа, а рейсы Windrose Airlines Киев — Львов и Львов — Киев 161/162 будут объединены рейсами 163/164. Вылет во Львов в 16:45, а вылет из Львова в Киев в 17:35. Рейс Ryanair 3120 Краков — Львов попросту не вылетел.

Рейс WizzAir 4485 Лондон — Львов сел в Кошице. С задержкой отправились рейсы «Мотор Сич» 263 Киев — Львов, Air Ocean Airlines 201 Киев — Львов и Air Ocean Airlines 401 Львов — Харьков.

Отменены рейсы RYR3279 Львов — Рига, LOT 765/766 Варшава — Львов и Львов — Варшава, а также рейсы PGT420/PGT421 авиакомпании Pegasus Стамбул — Львов и Львов — Стамбул.