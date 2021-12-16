Верховная Рада поддержала криминализацию антисемитизма

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Струмковський Владимир / УНИАН

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 5110, который предлагает внести изменения в статью 161 УК Украины и криминализировать проявление антисемитизма.

За проголосовали 300 депутатов. Также они поддержали сокращение сроков до второго чтения.

Документ дополняет формулировкой «проявления антисемитизма» уголовную статью о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Статья предусматривает наказание от штрафа в 3 400 гривен до лишения свободы на 8 лет, в зависимости от части статьи. На сегодня в Украине преступления, совершенные на почве антисемитизма, иногда квалифицируют по статье о хулиганстве.

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