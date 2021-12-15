Телескоп ESO сфотографировал участки сверхмассивной черной дыры в центре галактики

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Телескоп Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили сделал самые глубокие и четкие фото центра нашей галактики, где находится сверхмассивная черная дыра.

Об этом пишет пресс-служба ESO.

Эти фото в 20 раз более детализированные, чем все сделанные раньше. Также благодаря улучшенной четкости и дополнительным данным из обсерваторий Кека и Джемини в США неподалеку от черной дыры Стрелец A удалось открыть ранее неизвестную звезду — S300.

Также телескоп сфотографировал положения звезд S29 и S55, которые двигаются в непосредственной близости к объекту Sgr A в марте 2021 года, в мае, июне и июле.

Эти фотографии анимировали и обнародовали соответствующее видео.