Телескоп ESO сфотографировал участки сверхмассивной черной дыры в центре галактики
- Автор:
- София Телишевская
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Телескоп Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили сделал самые глубокие и четкие фото центра нашей галактики, где находится сверхмассивная черная дыра.
Об этом пишет пресс-служба ESO.
Эти фото в 20 раз более детализированные, чем все сделанные раньше. Также благодаря улучшенной четкости и дополнительным данным из обсерваторий Кека и Джемини в США неподалеку от черной дыры Стрелец A удалось открыть ранее неизвестную звезду — S300.
Также телескоп сфотографировал положения звезд S29 и S55, которые двигаются в непосредственной близости к объекту Sgr A в марте 2021 года, в мае, июне и июле.
Эти фотографии анимировали и обнародовали соответствующее видео.
- Астрономам впервые удалось обнаружить небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути благодаря ее влиянию на движение соседней звезды. Она находится в звездном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако, в 160 тысячах световых лет от Земли.