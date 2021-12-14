В Пентагоне решили не наказывать своих военных, нанесших ошибочный ракетный удар в Кабуле. Тогда погибли 10 гражданских

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Twitter / Mete Sohtaoğlu

В Пентагоне решили не наказывать американских военных за ошибочный ракетный удар в афганской столице Кабуле. Тогда погибли 10 гражданских, в том числе 7 детей.

Об этом пишет BBC.

По данным внутреннего расследования, никакой необходимости применять дисциплинарные меры нет, потому что законы не нарушались и нет никаких доказательств халатности.

Соответствующий отчет утвердил министр обороны Ллойд Остин.

Что произошло?

29 августа США нанесли ракетный удар в Кабуле по автомобилю, в котором якобы находился террорист «Исламского государства» со взрывчаткой. Однако позже журналисты выяснили, что удар был нанесен ошибочно — военные приняли за бомбы канистры с водой. В результате удара погибли 10 человек, среди которых 7 детей.

Впрочем, сначала американцы назвали эту атаку «праведным ударом» — последним ракетным ударом на территории Кабула. Согласно данным США, целью атаки был террорист, перевозивший взрывчатку и планировавший взорвать ее возле аэропорта, где во время эвакуации из Афганистана находилось много людей.

Впоследствии в Пентагоне признали, что удар армии США с применением дрона в последние дни эвакуации американских войск из Афганистана был ошибочным и привел к гибели гражданских людей, не представлявших никакой угрозы. США предложили выплатить компенсации родственникам жертв ошибочного ракетного удара в Кабуле и помочь им эвакуироваться из Афганистана.