В Балтийском море столкнулись два грузовых корабля. Один из них перевернулся

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В Балтийском море ближе к утру 13 декабря возле датского острова Борнхольм столкнулись два крупных грузовых судна — Scot Carrier под флагом Великобритании и Karin Hoej под флагом Дании.

Об этом сообщают BBC, ABC News и Evening Standard.

От удара корабль Karin Hoej перевернулся, из-за чего пришлось начать масштабную спасательную операцию. Без вести пропавшими считаются два члена экипажа Karin Hoej.

В поисках участвуют два вертолета, самолет и несколько патрульных катеров из Швеции и Дании, а также корабль Scot Carrier, моряки которого не пострадали.

По предварительным данным, столкновение произошло в условиях сильного тумана. Сигнал тревоги был получен примерно в 03:30 по местному времени, а когда спасатели приблизились к месту аварии, они услышали крики из воды. Отмечается, что температура воды в районе бедствия около 4 °C.