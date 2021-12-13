Через 70 лет после окончания войны КНДР и Южная Корея готовы заключить мировое соглашение
- Автор:
- София Телишевская
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Pool / Pool
Северная и Южная Кореи, Соединенные Штаты Америки и Китай готовы объявить о завершении Корейской войны, которая началась 70 лет назад и формально находится на стадии перемирия.
Об этом пишет Yonhap со ссылкой на слова президента Южной Кореи Мун Чже Инна.
По данным издания, президент на пресс-конференции с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном заявил, что его страна, КНДР, США и Китай в принципе согласились объявить об официальном завершении Корейской войны, которая длилась с 1950 до 1953 года.
По его убеждению, формальное объявление о завершении войны поможет возобновить зашедшие в тупик переговоры между КНДР и Южной Кореей, а также между КНДР и США.
В то же время Мун Чже Ин уточнил, что официальные переговоры еще не начались, поскольку КНДР требует прекращения «враждебной политики» США.
«Из-за этого мы не можем сесть за стол для обсуждения декларации. Впрочем, надеемся, что общение начнется», — резюмировал президент Южной Кореи.
- С 1910 года Корейский полуостров был частью Японской империи, но в 1945 году США сбросили две ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, тогда Япония капитулировала и Вторая мировая война завершилась. Корейский полуостров разделили на две части: американские войска заняли южную часть, а советские — северную. В 1945 году южная часть объявила о создании Республики Корея, а в 1948 году в северной части появилась коммунистическая Корейская Народно-Демократическая республика.
- Лидером КНДР стал Ким Ир Сен, который, надеясь объединить Кореи, построил армию и начал Корейскую войну (в 1950 году). Уже в июле 1953 США и КНДР подписали перемирие, но с тех пор формальное завершение войны так и не объявили. КНДР требует от США вывести войска из Южной Кореи и отменить санкции, а США хочет, чтобы КНДР избавилась от ядерного оружия.