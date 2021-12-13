Через 70 лет после окончания войны КНДР и Южная Корея готовы заключить мировое соглашение

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Pool / Pool

Северная и Южная Кореи, Соединенные Штаты Америки и Китай готовы объявить о завершении Корейской войны, которая началась 70 лет назад и формально находится на стадии перемирия.

Об этом пишет Yonhap со ссылкой на слова президента Южной Кореи Мун Чже Инна.

По данным издания, президент на пресс-конференции с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном заявил, что его страна, КНДР, США и Китай в принципе согласились объявить об официальном завершении Корейской войны, которая длилась с 1950 до 1953 года.

По его убеждению, формальное объявление о завершении войны поможет возобновить зашедшие в тупик переговоры между КНДР и Южной Кореей, а также между КНДР и США.

В то же время Мун Чже Ин уточнил, что официальные переговоры еще не начались, поскольку КНДР требует прекращения «враждебной политики» США.

«Из-за этого мы не можем сесть за стол для обсуждения декларации. Впрочем, надеемся, что общение начнется», — резюмировал президент Южной Кореи.