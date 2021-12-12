Украинец стал лучшим иностранным студентом британской Королевской военной академии. Его наградила принцесса Анна

Новости

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом британской Королевской военной академии сухопутных войск в Сандгерсте, получив особое отличие — «Международный меч».

Об этом сообщило посольство Великобритании в Украине.

Награда «Международный меч» каждый год присуждается кадету, который показал лучшие результаты в учебе. Лейси ее вручила принцесса Анна на торжественной церемонии.

Кроме этого, украинец получил из рук начальника Генерального штаба британской армии сэра Марка Карлтон-Смита «Медаль Сандхерста». Ее также вручают за достижения в учебе.

Генштаб Украины поблагодарил британскую сторону за поддержку и помощь в овладения военной наукой представителем Вооруженных сил Украины.