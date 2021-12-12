Европейская киноакадемия назвала фильмом года картину о Боснийской войне

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Европейская киноакадемия признала фильмом года картину режиссера Ясмилы Жбанич «Куда идешь, Аида?» (Quo vadis, Aida?).

Об этом сообщается на сайте академии.

Фильм рассказывает историю женщины во время Боснийской войны 1995 года и событий в Сребренице. Исполнительница главной роли Ясна Дуричич получила награду за лучшую женскую роль.

Награду Европейской киноакадемии за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс. Он сыграл главную роль в ленте французского режиссера Флориана Зеллера «Отец».