В WhatsApp в тестовом режиме запустили криптовалютные переводы (пока в США)

Новости

Разработчики мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta) запустили пилотный проект быстрой транзакции криптовалюты. В рамках тестирования, узкий круг лиц в США проверяет простой перевод криптовалюты через сообщения.

Об этом пишет The Verge.

Чтобы переслать токены, нужно будет нажать на «плюс» и выбрать «оплата» в появившемся меню. Нововведение обещает быть «быстрым и безопасным»

Новая функция реализуется за счет интеграции электронного кошелька Novi. Глава компании Novi Стефан Казриэль заявил, что интеграция кошелька никак не повлияет на сквозное шифрование личных сообщений в WhatsApp.

Читайте также: В WhatsApp появилась настройка исчезающих сообщений в чатах