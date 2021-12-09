В WhatsApp в тестовом режиме запустили криптовалютные переводы (пока в США)
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Разработчики мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta) запустили пилотный проект быстрой транзакции криптовалюты. В рамках тестирования, узкий круг лиц в США проверяет простой перевод криптовалюты через сообщения.
Об этом пишет The Verge.
Чтобы переслать токены, нужно будет нажать на «плюс» и выбрать «оплата» в появившемся меню. Нововведение обещает быть «быстрым и безопасным»
Новая функция реализуется за счет интеграции электронного кошелька Novi. Глава компании Novi Стефан Казриэль заявил, что интеграция кошелька никак не повлияет на сквозное шифрование личных сообщений в WhatsApp.
- В конце октября 2021 года стал известно, что Meta запустила тестирование собственного электронного кошелька Novi. Сенаторы США призвали прекратить развитие проекта.
- В декабре Meta отменила запрет на рекламу криптовалют в Facebook и Instagram.