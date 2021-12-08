Аналитики J. P. Morgan прогнозируют восстановление мировой экономики в 2022 году — пандемия должна закончиться

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Самый большой по размерам активов банковский холдинг США J. P. Morgan дал свой прогноз по восстановлению мировой экономики после пандемии коронавируса. Аналитики уверены, что в 2022 году экономика стран выйдет на стабильные показатели.

Об этом сообщает Reuters.

Главный стратег мировых рынков J. P. Morgan Марко Коланович отметил, что 2022-й станет годом окончательного глобального восстановления, годом завершения пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были до COVID-19.

Согласно прогнозам банка, использование новых вакцин и препаратов приведет к «сильному циклическому восстановлению и возвращению глобальной мобильности».

Также банк ожидает, что в следующем году на 2,25% увеличится доходность казначейских облигаций США, которая является ключевой для мировой кредитной системы.