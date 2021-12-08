В США на аукционе за $2,9 миллиона продали шпагу и пистолеты Наполеона
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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24newshd
В США на аукционе за 2,9 миллиона долларов была продана шпага и пять инкрустированных пистолетов французского императора Наполеона Бонапарта.
Об этом пишет France24.
Предметы Наполеона были выставлены на продажу во время аукциона в Рок-Айленде, штат Иллинойс, США. Покупатель пожелал остаться анонимным, в торгах он участвовал с помощью телефона.
Шпагу и пистолеты для Наполеона изготовили на заводе в Версале. Наполеон носил их во время военного переворота во Франции в 1799 году, когда пришел к власти.
После коронации Наполеон подарил шпагу генералу Жану-Андошу Юно, но впоследствии его жена вынуждена была продать эту вещь, чтобы погасить долги. Через некоторое время оружие попало в Лондонский музей.
Последним владельцем шпаги и пистолетов Наполеона был недавно умерший американский коллекционер. Поэтому оружие снова выставили на аукцион.