Украина в рейтинге свободы прессы потеряла одну позицию. В лидерах по репрессиям против СМИ Китай и КНДР

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Украина в международном рейтинге свободы прессы от организации «Репортеры без границ» опустилась на одно место в этом году, по сравнению с прошлым.

В 2021 году Украина заняла 97 из 180 мест. Указано, что в стране после 2014 года приняты ряд законов о прозрачности медиа, но этого мало, чтобы ослабить контроль олигархов над СМИ и защитить журналистов от нападений. Кроме этого, на свободу прессы негативно влияют информационная война с Россией и пандемия коронавируса (распространение фейков).

В организации также напомнили, что убийства журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе и Вадима Комарова, которые до сих пор не раскрыты, что также повлияло на позицию Украины в ретинге.

Лидерами в рейтинге остаются страны Скандинавии — Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания.

Самые последние места у Китая, Туркменистана, Северной Кореи и Эритреи.

Китаю «Репортеры без границ» посвятили отдельный отчет. В нем говорится о репрессиях против журналистов, которые не следуют линии коммунистической партии или позволяют себе писать о деликатных темах. В КНР под арестом по меньшей мере 127 журналистов.

Восточные соседи Украины, которыми правят авторитарные режимы, занимают 150 (Россия) и 158 (Беларусь) места.