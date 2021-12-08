Эстетичный дизайн и камера с вау-эффектом. Смартфон Huawei nova 9 появился в Украине

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Huawei

Новый смартфон Huawei nova 9, который компания представила в октябре 2021 года, уже появился в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе Huawei.

«Huawei стремилась создать смартфон, в котором разработчики сосредоточились на удобной посадке в руке, чтобы не слишком убавлять размер экрана, но придать ему эффектный дизайн. Так появился Huawei nova 9 — смартфон, отлично соединивший в себе удобство и функционал», — отмечают в компании.

Huawei nova 9 получил 6,57-дюймовый почти безрамочный OLED-экран, вес смартфона — 175 г. Задняя панель — глянцевая, однако не оставляет отпечатков пальцев и не такая скользкая, как матовое стекло. За это отвечает новая технология — Huawei Starry Flash AG Glass. Смартфон доступен в двух цветах: Starry Blue и Сlassic Black.

Huawei

В компании отмечают, что телефон имеет один из самых уникальных модулей камеры — два симметричных круга, встроенных вдоль левой стороны камеры. «Флагманская камера объединяет мощное аппаратное обеспечение с инновационным программным обеспечением Huawei для отличной производительности камеры в этом ценовом диапазоне», — говорится в релизе.

Huawei

Система с четырьмя камерами Huawei nova 9 содержит 50-мегапиксельную камеру Ultra Vision. В ней применили технологию объединенных пикселей, чтобы создавать качественные 12,5-мегапиксельные снимки. Камера также получила один из самых больших датчиков изображения, который не только поглощает свет, но и создает естественный кремовый отблеск. Камеру сопровождает 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив — он позволяет легко снимать пейзажи или групповые фотографии. Универсальную систему дополняют датчики детализации и макросъемки. Фронтальная камера — 32 мегапикселя. Она позволяет снимать яркие и живые селфи.

Huawei

Huawei nova 9 может работать без подзарядки в течение всего дня. Смартфон обладает аккумулятором емкостью 4 300 мА*ч. С технологией Huawei SuperCharge его можно зарядить наполовину всего за 15 минут, для полной зарядки от 0 до 100 процентов требуется 38 минут.

Все приложения можно устанавливать через магазин Huawei AppGallery. Если нужного приложения нет, следует воспользоваться сайтом AppsOnHMS. Это поисковик приложений на смартфонах HMS. Он содержит полную информацию о том, как найти, скачать и использовать нужное приложение. В частности, можно посмотреть видеоуроки.