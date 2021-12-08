Часть Украины накроет ледяной дождь. Ожидаются морозы и порывистый ветер

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Сегодня, 8 декабря, большую часть Украины накроет снег и дождь, местами ледяной. Циклон с Балкан принес сильный порывистый ветер и морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны солнечная погода будет только в Закарпатской области с температурой воздуха до +2 °С. В остальных западных областях снег и дождем с дневной температурой в -4 °С. Ожидается гололедица.

На севере страны дождь со снегом будет идти весь день, но к вечеру он станет слабее. В Киевской и Черниговской областях ожидается ледяной дождь и минусовая температура — до -2 °С. В Сумской области местами туман.

В центре и на юго-востоке Украины весь день будут идти дожди. Туман ожидается в Харьковской области. Солнечно будет только в некоторых районах Луганской и Донецкой областей. В указанных регионах температура плюсовая — от +3 °С до +9 °С. На юге до +12 °С.