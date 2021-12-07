В Китае и МОК отреагировали на дипломатический бойкот США Олимпиады-2022

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В Китае и Международном олимпийском комитете прокомментировали дипломатический бойкот США Олимпиады в 2022 году в Пекине. Китайцы считают это провокацией, а в МОК подчеркнули, что присутствие дипломатов необязательно.

Об этом сообщается на сайте посольства Китая в США.

«Зимние Олимпийские игры — это не сцена для политического позирования и манипуляций. Американские политики продолжают раскручивать «дипломатический бойкот», даже не будучи приглашенными на Игры. Это принятие желаемого за действительное и действия, направленные на политическое манипулирование. Это […] вопиющая политическая провокация и серьезное оскорбление для 1,4 миллиарда китайского народа», — отметил спикер МИД Китая Чжао Лицзянь.

По его словам, Олимпийские и Паралимпийские игры — это прежде всего встреча спортсменов, и поэтому они должны быть в центре внимания. Там также пообещали контрмеры, если Штаты не изменят свою позицию.

В МОК подчеркнули, что присутствие чиновников и дипломатов на Олимпиаде — это политическое решение каждой страны в отдельности и оно не обязательно. Поэтому МОК уважает это право и сохраняет политический нейтралитет.