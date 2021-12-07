В Черниговской области грузовик столкнулся с маршруткой — 13 человек погибли

Новости

Міністерство внутрішніх справ

В Черниговской области возле села Брусилов утром 7 декабря произошла авария. На трассе Н-27 Чернигов — Гремяч фура столкнулась с маршрутным микроавтобусом «Чернигов — Сосница».

В результате аварии 13 человек погибли (их количество растет), 6 получили ранения.

Руководитель областной прокуратуры области Сергей Василина назвал предварительную причину ДТП. По его словам, один из возможных факторов, которые могли привести к аварии – погодные условия, но также есть вопросы к состоянию дорог и техническому состоянию маршрутки. Предварительно фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

Міністерство внутрішніх справ