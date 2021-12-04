В Индонезии на острове Ява извергается вулкан. Шлейф пепла заслонил небо в двух районах

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На индонезийском острове Ява произошло второе извержение вулкана за месяц. Пепел накрыл окрестные села, поэтому власти эвакуировали местных, живущих вблизи горы Семеру.

Об этом сообщает BBC.

На кадрах тамошней прессы видно, как жители индонезийского острова спасаются бегством от огромного шлейфа пепла. В настоящее время вулканический пепел заслонил солнце в двух местных районах.

Контролирующий орган предупредил авиакомпании о столбе пепла, который поднимается на высоту 15 км, а Консультативный центр изучения вулканического пепла (VAAC) в Дарвине (Австралия) информирует, что облако пепла, вероятно, дрейфует на юго-запад.

Гора Семеру входит в список почти 130 действующих вулканов Индонезии.