В Карпатах возможен сход лавины. Спасатели объявили 3 уровень опасности и развернули пункты обогрева
- Автор:
- София Телишевская
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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в выходные, 4 и 5 декабря, в Карпатах будет сохраняться опасность схода лавин. Сейчас отметка опасности достигает третьего уровня из пяти возможных.
Там объясняют, что сейчас через территорию Украины с северо-запада на юго-восток движется холодный атмосферный фронт, который влечет за собой осадки разной фазы и снижение температуры.
Из-за морозов и снегопадов спасатели развернули на карпатских перевалах мобильные пункты обогрева.
Такие пункты обогрева прикарпатские спасатели развернули на Яблоницком перевале Надворнянского района, Буковецком перевале Косовского района, Кривопольском перевале Верховинского района и Вышковском перевале Калушского района.
По данным ГСЧС, кроме теплых палаток, где люди могут согреться и выпить горячий чай, отдохнуть и подзарядить мобильные телефоны, эти пункты обогрева имеют в своем распоряжении автомобильную технику повышенной проходимости, чтобы при необходимости оказать помощь водителям.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем те, что сейчас происходят в Европе. При повышении температуры на 1 градус по Цельсию атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.