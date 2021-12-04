В Карпатах возможен сход лавины. Спасатели объявили 3 уровень опасности и развернули пункты обогрева

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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в выходные, 4 и 5 декабря, в Карпатах будет сохраняться опасность схода лавин. Сейчас отметка опасности достигает третьего уровня из пяти возможных.

Там объясняют, что сейчас через территорию Украины с северо-запада на юго-восток движется холодный атмосферный фронт, который влечет за собой осадки разной фазы и снижение температуры.

Из-за морозов и снегопадов спасатели развернули на карпатских перевалах мобильные пункты обогрева.

Такие пункты обогрева прикарпатские спасатели развернули на Яблоницком перевале Надворнянского района, Буковецком перевале Косовского района, Кривопольском перевале Верховинского района и Вышковском перевале Калушского района.

По данным ГСЧС, кроме теплых палаток, где люди могут согреться и выпить горячий чай, отдохнуть и подзарядить мобильные телефоны, эти пункты обогрева имеют в своем распоряжении автомобильную технику повышенной проходимости, чтобы при необходимости оказать помощь водителям.