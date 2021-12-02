Tesla начала продавать электроквадроциклы для детей. Cyberquad обойдется в $1 900
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Американский производитель электрокаров Tesla начал продавать детские электрические квадроциклы Cyberquad.
Об этом сообщается на сайте Tesla, а главный дизайнер компании опубликовал в Twitter рекламный ролик.
За детский Cyberquad, рекомендованный детям от восьми лет, компания просит $1 900.
Согласно описанию, габариты квадроцикла 1193 х 660 х 685 мм, а масса — 55 кг. Максимальная скорость — 16 км/ч, но ее можно ограничить до 8 км/ч. Скорость задним ходом также до 8 км/ч. Батарея дает запас хода на 24 километра, но время работы зависит от веса водителя, езды и настроек. На полную зарядку нужно до 5 часов.
Пока предзаказ квадроциклов доступен только в США.
- Взрослая версия Cyberquad появилась в продаже в 2019 году, после того как Tesla представила электропикап Cybertruck. В августе этого года стало известно, что Tesla перенесла начало производства Cybertruck на 2022 год.