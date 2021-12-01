«Укрзалізниця» запускает на зимние праздники «Лыжный экспресс» до горнолыжного курорта Славское

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Компания «Укрзалізниця» запускает на зимние праздники скоростной поезд сообщением Киев — Славское (горнолыжный курорт во Львовской области).

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Поезд «Интерсити+» № 745/746, он же «Лыжный экспресс», будет курсировать в период с 24 по 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года.

Из Киева поезд будет отправляться в 06:02 и прибывать в 13:54. В обратном направлении, из Славского поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50. На пути он будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.