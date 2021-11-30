В Украине с 1 декабря возрастут зарплаты учителей

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Anita Jankovic / Unsplash

С 1 декабря работникам заведений общего среднего образования повысят заработную плату на 8,4%. В целом с 1 января 2021 года зарплаты возросли на 20% — это уже второе повышение.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

По данным, опубликованным министром образования Сергеем Шкарлетом, заработная плата директора школы возрастет с 15 742 до 17 057 гривен.

Молодой учитель без категории и стажа работы получит 9 768 гривен вместо 9 015 гривен, а зарплата ассистента учителя вырастет с 10 338 до 11 200 гривен.

Педагог-организатор I категории будет получать 11 317 вместо прежних 10 445 гривен, учитель І категории — 12 906 гривен, а учитель ІІ категории — 12 053 гривен.

В то же время, учителя высшей категории получат 13 759 гривен, а руководители кружков получат повышение зарплат с 11 124 до 12 053 гривен.