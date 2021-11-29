Аргентинец Лионель Месси стал лучшим футболистом года
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images
Игрок сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси стал лучшим футболистом года. Он получил самую престижную награду – Золотой мяч.
Соответствующую награду вручает издание France Football.
Для него это уже седьмая награда.
Поляк Роберт Левандовски занял второе место в этом голосовании. В то же время, он стал первым лауреатом новой награды — лучшего нападающего года.
Награду «Копа» как лучшему молодому футболисту года получил 19-летний испанец и игрок «Барселоны» Педри.
Лучшей футболисткой года стала испанка и полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс. Награду имени Льва Яшина лучшему голкиперу года получил игрок сборной Италии Джанлуиджи Доннарума.