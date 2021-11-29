Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

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Президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака.

Об этом говорится в указе президента №604/2021.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — отмечается в документе.

Причины такого решения в указе не указываются.

Александр Руснак – генерал-майор СБУ. На этот пост его назначили 11 сентября 2019 года.