Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
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- Алексей Ярмоленко
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Президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака.
Об этом говорится в указе президента №604/2021.
«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — отмечается в документе.
Причины такого решения в указе не указываются.
Александр Руснак – генерал-майор СБУ. На этот пост его назначили 11 сентября 2019 года.
- 5 ноября президент Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Александра Куксу.