Белый дом в Вашингтоне украсили к Рождеству. В резиденции установили 41 елку
- Автор:
- София Телишевская
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The White House
В США первая леди страны Джилл Байден и тысяча волонтеров украсили Белый дом по случаю грядущего Рождества.
В комнатах и коридорах установили елки, по всему зданию развесили гирлянды, а над камином — носки для подарков от Санта-Клауса. В этом году 46 президент США Джо Байден и его жена впервые будут отмечать Рождество и Новый год в Белом доме в Вашингтоне.
Темой Рождества 2021 года стали «вещи, которые мы считаем заветными, которые объединяют и преодолевают расстояние, время и даже ограничения пандемии».
Для украшения здания декораторы использовали около двух километров лент, более 300 свечей и еще 10 тысяч украшений. Всего в Белом доме украсили 41 елку.